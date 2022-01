Movie Park Germany

Movie Park Germany ontmantelt thrillride voor renovatie

Movie Park Germany heeft de thrillride NYC Transformer deels afgebroken. De grote bank van de attractie - met veertig zitplaatsen - is verwijderd voor groot onderhoud. Op de Facebook-pagina van het Duitse pretpark verschenen foto's van de winterse onderhoudsklus.



NYC Transformer is een 18 meter hoge attractie van het type top spin, gebouwd door de Duitse fabrikant Huss Rides. De opening vond plaats in 1999. Toen heette de attractie nog Riddler's Revenge. Tijdens de rit vliegen passagiers meermaals over de kop.

"Onder meer de lagers worden gereviseerd voordat de gondel teruggeplaatst wordt", laat Movie Park weten. Eind maart moet het project afgerond zijn. Dan wil het attractiepark de poorten weer openen.