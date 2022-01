Disneyland Paris

Bijzondere tv-commercial voor dertigjarig jubileum Disneyland Paris

Disneyland Paris werkt toe naar de viering van het dertigjarig jubileum. Vandaag wordt een gloednieuwe tv-commercial gepresenteerd die volledig in het teken staat van de dertigste verjaardag van het Disney-resort. Daarin staan de Disney-figuren centraal.



Met behulp van een bijzondere cameratechniek vliegt de camera langs tal van feestvierende Disney-karakters in themagebied Main Street U.S.A., terwijl de tijd stilgezet lijkt te zijn. In de lucht hangen slingers en confetti. De spot heet 'La magie ne fait que commencer', oftewel: de magie is nog maar net begonnen.

Voor de decors werd gebruikgemaakt van de paradewagens van Disney Stars on Parade. Op de achtergrond zijn The Twilight Zone Tower of Terror en Hyperspace Mountain zichtbaar. De aanwezige bezoekers dragen overigens geen mondkapjes, terwijl dat voorlopig wel verplicht is.



Disney Illuminations

Disneyland Paris bestaat dertig jaar op dinsdag 12 april. De feestelijkheden starten echter al op zondag 6 maart. Op het plein voor Sleeping Beauty Castle gaat een nieuwe show in première met Mickey Mouse en zijn vrienden. Disney Stars on Parade en avondshow Disney Illuminations blijven tijdens het jubileum te zien, als de coronaregels geen roet in het eten gooien.