Artis

Video: olifanten in Artis leven zich uit met kerstboom van de Dam

De kerstboom die de afgelopen weken op de Dam in Amsterdam stond, is naar dierentuin Artis gebracht. Het topje van het 18 meter hoge gevaarte werd neergelegd in het verblijf van de Aziatische olifanten, bedoeld als een zogeheten verrijkingsobject. Dat is te zien in een korte YouTube-video.



"Na wat ruiken en aankijken, ging het olifantenkalf al op onderzoek uit", laat het dierenpark weten. "Hierna volgden de andere Aziatische olifanten snel." De kerstboom zorgt voor "nieuwe geuren en prikkels" in het verblijf. "Dit stimuleert het gedrag en zintuigen van de dieren."

De wat smallere takken gaan naar de hoefdieren. Het betreft een schenking van de gemeente Amsterdam. De boom in kwestie, afkomstig uit het Duitse dorp Elsdorf, stond sinds woensdag 8 december op de Dam. Daar was de kerstboom versierd met 40.000 ledlampjes.