Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn onthult ontwerp voor station nieuwe achtbaan

Avonturenpark Hellendoorn laat zien hoe het station van een nieuwe spinning coaster eruit gaat zien. In een nieuwe making-of-video op YouTube wordt een ontwerp voor het stationsgebouw getoond. De attractie staat in het teken van een strijd tegen een draak.



Bezoekers nemen daarvoor plaats in 'luchtstrijdwagens'. Hellendoorn realiseert een middeleeuwse burcht met een overdekte wachtrij. Marketingdirecteur René Peul spreekt over "een imposant gebouw van 23 meter breedte, inclusief technische ruimte".

"Sporen van de strijd tegen de draak zijn nog steeds zichtbaar", aldus Peul. "In de wachtrij gaan we het verhaal vertellen van de overwinning op Balagos." Bovendien worden daar de hoofdpersonages geïntroduceerd: vier ridders die luisteren naar de namen Boudewijn, Olaf, Gijsbert en Petronella.



Houten constructie

In de video wordt ook de definitieve kleur van de baan getoond. Het Overijsselse pretpark koos voor een houttint, om een houten constructie na te bootsen. Op de bouwplaats zijn inmiddels de keerwanden geplaatst. In het voorjaar moet de opening plaatsvinden.