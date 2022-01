Disneyland Paris

Disney Stars on Parade terug in Disneyland Paris: soundtrack lichtelijk aangepast

Disneyland Paris heeft weer een dagelijkse reguliere parade. Na bijna twee jaar afwezigheid is Disney Stars on Parade terug in het Disneyland Park. De afgelopen maanden was al een kerstparade te zien. Nu het kerstseizoen officieel voorbij is, werd de hoofdparade weer van stal gehaald.



Disney Stars on Parade bestaat uit acht verschillende wagens met de namen Discover the Magic, Discover Friendship, Discover Adventure, Discover Imagination, Discover A New World, Discover Enchantment, Discover Romance en Discover Wonder.

De verschillende onderdelen staan in het teken van films als Toy Story, The Lion King, The Jungle Book, Peter Pan, Finding Nemo, Sleeping Beauty en Frozen. Ook Mickey Mouse en zijn vrienden zijn van de partij, gekleed als uitvinders.



Zip-a-Dee-Doo-Dah

Ten opzichte van de laatste keer dat Disney Stars on Parade te zien was - maart 2020 - zijn er enkele subtiele wijzigingen doorgevoerd. Zo is de soundtrack lichtelijk aangepast: de melodie van het Disney-nummer Zip-a-Dee-Doo-Dah ontbreekt voortaan.



Zip-a-Dee-Doo-Dah werd gecomponeerd voor de controversiële Disney-film Song of the South uit 1946. Disney wordt vandaag de dag niet graag herinnerd aan de film vanwege racistische stereotyperingen. Om die reden moest het deuntje - als een verwijzing naar de film - het veld ruimen.



Disney Illumination

Voorlopig wordt de parade dagelijks opgevoerd om 17.00 uur. Spektakelshow Disney Illuminations, die afgelopen maand terugkeerde, is nu al niet meer te zien. Sinds maandag 3 januari ontbreekt de avondvoorstelling vanwege de aangescherpte coronaregels.