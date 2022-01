Efteling

Luister nu: de nieuwe soundtrack van Efteling-attractie Sirocco

Benieuwd naar de muziek van de Efteling-attractie Sirocco? De afgelopen maanden is kookpottenmolen Monsieur Cannibale omgebouwd tot een attractie in de stijl van Sindbad de Zeeman. Daarbij hoort ook een nieuwe soundtrack. Hoewel de opening nog op zich laat wachten, kan Looopings vandaag alvast een fragment laten horen: klik hier.



Monsieur Cannibale stond bekend om het gelijknamige aanstekelijke Franse nummer van Sacha Distel. Efteling-huiscomponist René Merkelbach had de lastige taak om een vervangende melodie te bedenken. Hij koos voor spannende en dreigende oosterse klanken die passen bij het thema; een wervelwind op zee.

De kookpotten van Monsieur Cannibale zijn vervangen door handelsschuitjes, die razendsnel gaan tollen als de storm losbarst. Boven de draaiende scheepjes hangt een handelaar aan een touwladder. Er wordt ook gebruikgemaakt van licht- en watereffecten.



Waterspeelplaats

Sirocco en het bijbehorende themagebied Wereld van Sindbad, met waterspeelplaats Archipel, kunnen geopend worden zodra het attractiepark weer toegankelijk is. Op dit moment is de Efteling dicht vanwege de coronamaatregelen. Met de transformatie is 2,8 miljoen euro gemoeid. Later volgt een tweede fase.