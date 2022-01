Diergaarde Blijdorp

Nieuwe ontwerpen voor uitbreiding olifantenverblijf Blijdorp: olifantenviaduct boven wandelpad

Er zijn nieuwe ontwerpen naar buiten gebracht van een uitbreiding van het olifantenverblijf in Diergaarde Blijdorp. Het Rotterdamse dierenpark werkt al jaren aan plannen om het bestaande olifantenperk te vergroten. Ondanks de financiële uitdagingen in coronatijd is de wens om dit jaar nog te starten met de eerste fase.



Die bestaat uit de bouw van een nieuw mannetjesverblijf met vier boxen, op de huidige locatie van de kamelen en Indische neushoorns. Verder moet er een bijzondere brug komen over een bezoekerspad heen. De Aziatische olifanten wandelen dan via een olifantenviaduct over de hoofden van het publiek.

Het viaduct leidt naar de huidige kamelenweide, valt op te maken uit de concepten. Een grote volière moet het veld ruimen, om zo een doorsteek te maken naar het bestaande olifantenverblijf. Er is ook sprake van een tweede olifantenbrug. De nieuwe ontwerpen, getoond tijdens een lezing van Vrienden van Blijdorp, zijn echter nog niet definitief. Een hoop details staan nog ter discussie.



Opbrengst

Of de werkzaamheden daadwerkelijk dit jaar kunnen beginnen, is afwachten. Blijdorp heeft in december vorig jaar een loterij georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor het olifantenverblijf. "Blijdorp wil voorop blijven lopen volgens de modernste inzichten en hoge welzijnsnormen en een vooraanstaande rol blijven spelen bij natuurbehoud", liet de dierentuin eerder al weten.



In gesprek met Looopings benadrukt een woordvoerster dat dergelijke projecten alleen met externe financiering uitgevoerd kunnen worden. "Bij het maken van keuzes spelen criteria als dierwelzijn, natuurbehoud, duurzaamheid en haalbaarheid uiteraard een grote rol", vult ze aan.