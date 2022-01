Walibi Belgium

Directeur Walibi Belgium over eigen hotel: 'Ik denk er elke ochtend aan'

Wordt Walibi Belgium op termijn uitgebreid met een eigen hotel? Algemeen directeur Jean-Christophe Parent ziet dat wel zitten, vertelt hij in een interview. Hoewel er nog geen concrete plannen voor zijn, denkt de directeur er al wel veel over na.



Parent, die al meer dan twintig jaar voor het attractiepark werkt, wordt door dagblad La Dernière Heure gevraagd naar de aanstaande winteropening: vanaf 2023 wil Walibi Belgium ook in de kerstperiode bezoekers verwelkomen. Zou het bouwen van een Walibi-hotel dan een logische vervolgstap kunnen zijn?

"Ik denk er elke ochtend aan wanneer ik me scheer", reageert de Walibi-baas, verwijzend naar een gevleugelde uitspraak van oud-president Nicolas Sarkozy van Frankrijk. "We moeten ambitieus genoeg zijn om erover na te denken, maar het kost tijd en het gaat niet van de ene op de andere dag."



Dierenpark

De twee grootste concurrenten van Walibi Belgium - Plopsaland De Panne en dierenpark Pairi Daiza - hebben de afgelopen jaren wel volop geïnvesteerd in eigen hotels. Parent geeft toe dat hij beide parken in het verleden onderschat heeft.



"We hebben niet voldoende aandacht besteed aan nieuwkomers op de markt, zoals Plopsaland en Pairi Daiza", vertelt hij. "Het was een wijze les, want als marktleider moet je altijd voorzichtig en waakaam blijven."



Kondaa

Walibi Belgium en zwemparadijs Aqualibi trokken vóór de coronacrisis 1,45 miljoen bezoekers per jaar. Bij de opening van mega coaster Kondaa sprak Parent de ambitie uit om te groeien naar 1,8 miljoen jaarlijkse bezoekers. Nu noemt hij 1,9 miljoen gasten als een nieuw doel.