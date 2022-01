Disneyland Paris

Medewerkers Disneyland Paris fotoshoppen zelf mondkapjes op actiefoto's

Als bezoekers van Disneyland Paris geen mondkapje dragen op een actiefoto, grijpen medewerkers in. Overal in het Disney-resort moeten mond- en neusmaskers gedragen worden, dus ook in de attracties. Soms komt het echter voor dat inzittenden een masker afzetten bij een fotopunt.



Daar heeft Disney wat op gevonden. Met behulp van speciale technologie kunnen personeelsleden ter plekke mondkapjes op actiefoto's plakken. Zo zijn er geen personen zichtbaar die zich niet aan de regels houden.

In de zomer van 2020 werd al duidelijk dat Disneyland het niet tolereert wanneer bezoekers geen mondkapje dragen tijdens een ritje. Toen werden dergelijke foto's simpelweg geblokkeerd. Nu is er een techniek om de foto's wel te vertonen, maar dan met nepkapjes.



Big Thunder Mountain

Het gaat om uitsneden van zwarte mondkapjes die over de gezichten worden geplakt. De vijf Disney-attracties met actiefoto's zijn Big Thunder Mountain, Pirates of the Caribbean, Star Wars Hyperspace Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast en The Twilight Zone Tower of Terror.



Bezoekers mogen hun mondkapje alleen tijdelijk afzetten tijdens het eten en drinken en bij het poseren met een Disney-figuur op een officiële fotolocatie in de buitenlucht. Verder is het tonen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs bij de ingang nog steeds verplicht.