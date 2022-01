Efteling

Foto's: neem een kijkje bij de vernieuwde Efteling-attractie Sirocco

Het nieuwe Efteling-themagebied Wereld van Sindbad is af. Enkele geluksvogels konden de vernieuwde attractie Sirocco deze week alvast uitproberen. Voor het opnemen van een officiële onride-video nodigde de Efteling een aantal proefpersonen uit.



Zij mochten enkele ritjes maken in de oosterse bootjesmolen. Het verhaal achter Sirocco gaat over een handelaar die bezig is met het verhandelen van koopwaar. Hij hangt aan een touwladder in de nok van de rieten kap, als er plotseling een zware storm losbarst.

Daarop gaan de molen en de bootjes draaien. Met behulp van water-, licht- en geluidseffecten wordt er een storm gesimuleerd. Op de achtergrond klinkt spannende oosterse muziek van Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Sindbad zelf staat op een boot voor de attractie, met opspattend water. Sirocco is de opvolger van Monsieur Cannibale.



Lockdown

Eigenlijk zou de Wereld van Sindbad vorig weekend opengaan, op zaterdag 1 januari. Door de coronasluiting van het attractiepark kon dat niet doorgaan. Wanneer de opening wel plaatsvindt, hangt af van het opheffen van de huidige lockdown. Op dit moment lopen de huidige maatregelen tot en met vrijdag 14 januari.