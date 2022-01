Europa-Park

Afrikaans gedeelte Europa-Park verdwijnt: meer ruimte voor Oostenrijks themagebied

Het Afrikaanse themagebied van Europa-Park gaat verdwijnen. Komende winter wordt Abenteuerland, zoals het gebied heet, onderdeel van het naastgelegen themadeel Oostenrijk. De belangrijkste attractie van Abenteuerland, de boottocht Dschungel-Floßfahrt, ondergaat een enorme metamorfose.



Het grootste attractiepark van Duitsland zorgt voor een andere naam en een aangepast thema, met nieuwe decors. Afrikaanse houten vlotten moeten plaatsmaken sierlijke gondels. Bezoekers varen straks langs Oostenrijkse scènes, waarvoor men onder meer inspiratie heeft opgedaan bij de historische keizerlijke paleizen in het land.

Abenteuerland is sinds openingsjaar 1975 altijd al een vreemde eend in de bijt geweest in Europa-Park. Het gebied vertegenwoordigt immers geen Europees land, maar een ander continent. Om toch een link met Europa te leggen, werd het kolonialistische verleden aangehaald. Tussen primitieve zwarte figuren in rieten hutjes staan witte ontdekkingsreizigers. Een eetgelegenheid kreeg de naam Colonial Food Station.



Oplossing

De afgelopen jaren zorgden de uitbeeldingen meermaals voor commotie. Europa-Park gaf toe dat het thema achterhaald was en beloofde met een oplossing te zullen komen. Dit jaar werd Colonial Food Station al hernoemd naar Adventure Food Station. Ook kwamen er enkele subtiele wijzigingen in de scènes. Nu moet het omstreden Afrikaanse thema volledig het veld ruimen.



Bij themagebied Oostenrijk horen op dit moment vier attracties: powered coaster Alpenexpress Enzian, waterbaan Tiroler Wildwasserbahn, zweefmolen Wiener Wellenflieger en speeltuin Spielplatz Würmchen Wies'n. De huidige Dschungel-Floßfahrt is aanstaande zondag voor de allerlaatste keer geopend. Daarna eindigt de winteropenstelling en beginnen de werkzaamheden. Het nieuwe zomerseizoen gaat eind maart van start.