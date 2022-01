Tiergarten Kleve

Duitse dierentuin wil meer Nederlanders lokken met modernisering

Dierentuin Tiergarten Kleve, gelegen op een kwartier rijden van de Nederlandse grens, werkt aan een grote metamorfose. Het Duitse dierenpark wil de komende jaren miljoenen euro's investeren in uitbreidingen en opknapbeurten. Dat moet de bestemming interessanter maken voor Nederlandse bezoekers.



Er ligt een plan klaar voor een reeks ingrijpende renovaties voor de komende vijftien jaar. Op dit moment is het management bezig om de financiering rond te krijgen. Eén van de eerste projecten is het aanleggen van een nieuw zeehondenverblijf. Daar zou 15 miljoen euro mee gemoeid zijn.

Ook voor het kamelenverblijf staat een verbouwing op de planning. Verder denkt men aan de komst van prairiehonden en rode panda's. Uiteindelijk moet het park verdeeld worden in verschillende themagebieden, meldt omroep REGIO8.



Vanwege de coronacrisis nam het aantal Nederlandse bezoekers flink af. Eerder verwelkomde Tiergarten Kleve 50 tot 60 procent Nederlandse gasten. Vorig jaar liep dat percentage terug tot circa 20 procent. Met de aangekondigde modernisering én meer reclame over de grens hoopt het park Nederlanders weer enthousiast te maken voor een bezoekje.