Opnieuw prijsverhoging Phantasialand: dagkaart gaat 57 euro kosten

Phantasialand blijft de entreeprijs verhogen. In 2020 kostte een kaartje voor het Duitse pretpark nog 52,50 euro. Afgelopen jaar moesten bezoekers 54,50 euro neertellen voor een ticket, 2 euro meer. Voor 2022 staat opnieuw een prijsverhoging gepland. Reguliere toegangsbewijzen worden dit jaar 2,50 euro duurder.



Vanaf april bedraagt de entreeprijs voor Phantasialand 57 euro voor volwassenen. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar moet 47 euro afgerekend worden in plaats van 44,50 euro. Online zijn voor geselecteerde dagen wel goedkopere tickets beschikbaar.

Het zomerseizoen van Phantasialand start op zaterdag 9 april. Op vrijdag 18 november gaat het seizoen naadloos over in de winteropening Wintertraum. Sinds kort maakt het attractiepark in Brühl wat betreft ticketprijzen geen onderscheid meer tussen de zomer- en winterperiode.