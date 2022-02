Camelot Theme Park

Video: verlaten pretpark getransformeerd tot horrorbeleving met zombies

Een verlaten pretpark in Engeland komt weer tot leven. Attractiepark Camelot Theme Park, dat sinds eind 2012 gesloten is, huisvest deze winter een nieuwe horrorbeleving. Onder de noemer Camelot Rises zijn waaghalzen welkom voor een griezeltocht per auto, langs apocalyptische decors met zombies.



Het middeleeuwse Camelot Theme Park opende in 1983. Dertig jaar later werden de poorten gesloten vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Er stonden vijf achtbanen. Sommige exemplaren zijn verhuisd naar andere parken in Europa.

Het afgelopen decennium zijn vrijwel alle overblijfselen van het park gesloopt. De laatste restanten op het terrein worden nu gebruikt voor Camelot Rises. Bezoekers rijden in hun eigen wagen langs angstaanjagende taferelen. Ondertussen worden ze belaagd door monsters.



Horrorfilms

Er zijn drie verschillende scare zones opgetuigd: River of the Dead, Military Checkpoint, Camelot Castle en Valley of the Dead. Na afloop van het ritje komen bezoekers uit bij een drive-in-bioscoop waar horrorfilms vertoond worden. Tickets kosten 50 pond per auto, ongeveer 60 euro.