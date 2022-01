This is Holland

This is Holland krijgt nieuwe eigenaar: Merlin Entertainments neemt vliegsimulator over

Merlin Entertainments, de groep achter onder meer Madame Tussauds, Legoland en Sea Life, neemt vliegsimulator This is Holland over. Dat heeft de Britse firma zojuist bekendgemaakt. De Amsterdamse attractie is vanaf donderdag 31 maart onderdeel van het portfolio van Merlin.



This is Holland opende in 2017, naar een idee van Marc Koerts en Daan de Kruijk. Zij waren de initiatiefnemers van het overdekte pretpark Yumble in Roermond, dat in 2015 al vier maanden na de opening failliet ging. Koerts en De Kruijk trokken zich terug uit de pretparkwereld, maar de bouw van de simulator in Amsterdam ging door. Het project werd in 2016 overgenomen door vastgoedbedrijf Nedstede.

De trekpleister wordt gepromoot als "een spectaculaire 5D-vlucht over vele must-sees van Nederland". Na twee voorshows nemen bezoekers plaats in een vliegsimulator met speciale effecten. Ze krijgen dan een negen minuten durende film voorgeschoteld met enkele bekende Nederlandse locaties. In tegenstelling tot wat de beschrijving doet vermoeden, worden er geen 3D-brillen gebruikt.



Clusters

"De overname van This is Holland hangt samen met het doel van Merlin om het attractieaanbod verder uit te breiden, door clusters van binnenattracties op te zetten in belangrijke steden", laat het bedrijf weten in een persbericht. Regiomanager René Sleven: "We zijn enthousiast over het potentieel dat deze aanwinst met zich meebrengt voor de toekomst." De overnamesom wordt niet bekendgemaakt.



In totaal heeft Merlin straks drie verschillende attracties in de hoofdstad, naast Madame Tussauds Amsterdam en The Amsterdam Dungeon. Verder horen ook Sea Life Scheveningen en Legoland Discovery Centre Scheveningen bij de groep.



Peppa Pig

In winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands, gelegen in Leidschendam, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuw Peppa Pig-speelpark van Merlin. Internationaal gezien kennen we Merlin Entertainments onder meer van Alton Towers en Thorpe Park in Groot-Brittannië, Heide Park in Duitsland en Gardaland in Italië.



De huidige directie van This is Holland wordt gevormd door commercieel directeur Joost van Berkel en algemeen directeur Frankwin van Beers, voormalig directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen.