Pretpark de Valkenier

Attracties uit de Valkenier staan te koop: terrein verkocht aan projectontwikkelaar

Nu het doek definitief is gevallen voor Pretpark de Valkenier in Valkenburg, worden de attracties verkocht. Looopings kon afgelopen week al melden dat twee attracties verhuizen naar de Waarbeek in Hengelo. Inmiddels is duidelijk dat alle attracties uit de Valkenier overgenomen zijn.



Een groot deel daarvan ging naar Used Amusement Rides, het bedrijf van Martin Meijer. Hij heeft voor een hoop attracties al kopers gevonden, vertelt Meijer aan Looopings. Enkele attracties worden nog aangeboden. Voorbeelden zijn familieachtbaan Green Snake en de Vliegende Schatkist, een butterfly-attractie.

Ook een nostalgische oldtimerbaan staat nog te koop. Meijer maakt zelf niet bekend waar de reeds verkochte attracties zullen opduiken. "Het is aan de nieuwe eigenaren om dat naar buiten te brengen", zegt hij.



Genadeklap

De Valkenier opende in 1934, 88 jaar geleden. Daarmee was het één van de oudste pretparken van Nederland. De toekomst van de regionale trekpleister was al geruime tijd onzeker. Toen het Zuid-Limburgse park in de zomer van 2021 getroffen werd door zware overstromingen, bleek dat de genadeklap.



Het terrein is inmiddels verkocht aan Grouwels Daelmans Projectontwikkeling uit Maastricht, die er woningen wil gaan bouwen. Dat plan kan pas uitgevoerd worden als de gemeenteraad akkoord gaat met het aanpassen van de bestemming. Met de projectontwikkelaar was vóór de overstromingen al een intentieverklaring getekend.