Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne blijft voor het eerst geopend in januari, februari en maart

Het kerstseizoen is voorbij, maar dat wil niet zeggen dat Plopsaland De Panne de poorten sluit. In tegenstelling tot voorgaande jaren blijft het Vlaamse attractiepark geopend in januari, februari en maart. Bezoekers zijn welkom op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen tot zaterdag 2 april 2022. Dan start het zomerseizoen.



In de Belgische voorjaarsvakantie - van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart - is Plopsaland zelfs dagelijks geopend. Het is voor het eerst dat het park geen wintersluiting kent. Het plan werd al in september 2020 aangekondigd voor de eerste maanden van 2021. Uiteindelijk staken de coronamaatregelen er een stokje voor.

Nu mogen Belgische pretparken vooralsnog wel geopend blijven, met uitzondering van de binnenattracties. Het overdekte gedeelte Mayaland en de darkride Het Bos van Plop zijn daarom dicht. Zodra de coronaregels versoepeld worden, gaat Mayaland open op alle dagen dat Plopsaland zelf gesloten is. Ook zwemparadijs Plopsaqua is dan weer volledig toegankelijk.