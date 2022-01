Artis

Artis over bezoekersaantal 2021: 'Teleurstellend, maar niet verrassend'

Artis heeft in 2021 iets meer bezoekers verwelkomd dan een jaar eerder, maar het niveau van vóór de coronacrisis is nog ver weg. Seizoen 2021 werd afgesloten met 715.000 bezoekers, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. In 2020 waren dat er 695.000.



Na afloop van seizoen 2019 vierde Artis nog een klein feestje dankzij een bezoekersrecord. Toen kwamen ruim 1,4 miljoen gasten langs; ongeveer het dubbele van de cijfers uit 2020 en 2021.

De voorlichtster noemt het nieuwe resultaat dan ook "uiteraard teleurstellend, maar helaas niet verrassend". Attractie- en dierenparken waren vorig jaar ruim vijf maanden gesloten door het coronavirus. "Dankzij een gezellig drukke zomerperiode in Artis en herfstvakantie in Micropia hebben we ons in de tweede helft van het jaar nog enigszins kunnen herpakken."



Goed nieuws

2022 is wederom begonnen met een sluiting. "We hopen van harte op goed nieuws volgende week, zodat we onze bezoekers weer mogen ontvangen", aldus de woordvoerster. Het zou zonde zijn als gasten het voorjaar wederom moeten missen, zegt ze. "Artis in voorjaarsbloei is immers het meest kleurrijke seizoen van het jaar."