Bezoekersaantal Safaripark Beekse Bergen iets gedaald: 'Pittig jaar'

Safaripark Beekse Bergen kijkt wederom terug op een uitdagend seizoen. In 2021 verwelkomde het Brabantse dierenpark bijna 559.000 bezoekers. Dat zijn er iets minder dan in 2020, toen het jaar werd afgesloten met 582.000 gasten.



De aantallen komen niet in de buurt van het niveau vóór corona, toen de dierentuin met gemak 1,15 miljoen bezoekers trok. Parkmanager Rens Willemsen spreekt dan ook over "een pittig jaar", met een sluiting van in totaal ruim vijf maanden.

"We zijn dus heel blij dat we in de maanden dat we open waren nog zo veel mensen een mooie, veilige, verantwoorde dag uit hebben kunnen bieden", laat hij aan Looopings weten. "We willen dit in 2022 blijven doen en hopen dat de situatie rondom corona dusdanig verbetert dat we na de huidige lockdown de deuren niet meer hoeven te sluiten."



Beekse Bergen is onderdeel van recreatiegroep Libéma, net als onder meer Dierenrijk in Mierlo (184.000 bezoekers in 2021), ZooParc Overloon (175.000), AquaZoo Leeuwarden (136.000) en Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad (107.000).