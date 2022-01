Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands blijft optimistisch ondanks lagere bezoekersaantallen: 'Weken achter elkaar uitverkocht'

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft coronajaar 2021 afgesloten met in totaal 516.000 bezoekers op de teller. Dat zijn er iets minder dan het jaar ervoor, toen het Drentse dierenpark 558.000 bezoekers verwelkomde. In 2019 noteerde men nog 930.000 gasten.



De coronabeperkingen namen vorig jaar opnieuw een flinke hap uit de bezoekerscijfers en de omzet. Ruim vijf maanden lang waren de poorten noodgedwongen dicht. Wel lagen de bestedingen afgelopen zomer fors hoger dan in de jaren ervoor, vertelt een Wildlands-woordvoerster aan Looopings.

"Wat dit betekent voor de financiële situatie wordt later bekendgemaakt, als de impact van alle steunmaatregelen bekend is", laat de dierentuin in Emmen weten. Begin 2020 was het nog de bedoeling om vanaf 2021 zwarte cijfers te gaan schrijven, na jaren van miljoenenverliezen. De coronacrisis gooide roet in het eten.



Uitverkocht

Directeur Erik van Engelen blijft naar eigen zeggen optimistisch over de toekomst. "Ondanks dat we in de eerste vijf maanden van 2021 geen bezoekers konden ontvangen, ben ik tevreden over onze resultaten tijdens de periodes waarin we wel geopend waren", zegt hij. "In de zomermaanden waren we weken achter elkaar uitverkocht en ook de bestedingen lagen op een hoog niveau."



Het park heeft nu 30.000 abonnementhouders. "Dat stemt ons erg hoopvol voor de toekomst. Daarnaast ligt het park er prachtig bij en starten we volgende week met de verbouwing van het Kompasplein." Het kale plein bij de entree krijgt een nieuwe indeling met dieren en meer groen.