Efteling

Foto's: Efteling-knikkerbaan in knikkershow Marble Mania op SBS6

Knikkershow Marble Mania op SBS6 stond donderdagavond deels in het teken van de Efteling. In het tv-programma, dat draait om bekende Nederlanders die knikkeren, kwam een speciale Efteling-knikkerbaan voorbij. Daarin zijn verschillende bekende Efteling-attracties en -sprookjes verwerkt.



Zo kwamen de knikkers langs Joris en de Draak, de Trollenkoning, Holle Bolle Gijs, de Sprookjesboom, de Pagode, Villa Volta, De Indische Waterlelies, Roodkapje en Symbolica. Een team van vijftien personen heeft in totaal bijna 1700 uur aan de 30 meter lange knikkerbaan gewerkt.

Een schaalmodel van achtbaan Baron 1898 zorgde ervoor dat de knikkers omhoog getakeld konden worden. Langnek - inclusief uitschuifbare nek - diende eveneens als een lift voor de knikkers. Verder werden er knikkers getransporteerd op het vliegende tapijt van de Fakir.



Chateau Meiland

Martien Meiland, Erica Renkema, Maxime Meiland en Montana Meiland mochten de Efteling-baan uitproberen. Het viertal is bekend van realitysoap Chateau Meiland en de vervolgen die daarop kwamen. Jack van Gelder verzorgde het commentaar. De presentatie was in handen van Winston Gerschtanowitz.



De Efteling-reclame in de tv-show is onderdeel van een bredere samenwerking tussen het Kaatsheuvelse attractiepark en mediabedrijf Talpa. Die werd afgelopen zomer aangekondigd. Volgens Stichting KijkOnderzoek trok Marble Mania donderdag gemiddeld 972.000 kijkers. De uitzending is online terug te kijken.