Attractiepark de Waarbeek

Kinderachtbaan uit Limburgs pretpark de Valkenier verhuist naar Hengelo

De attracties uit het Limburgse pretpark de Valkenier zijn verkocht. Het park in Valkenburg is permanent gesloten naar aanleiding van de overstromingen van afgelopen zomer. Twee van de attracties verhuizen naar Attractiepark de Waarbeek in Hengelo.



Dat meldt Waarbeek-directeur Kevin Moespot aan Looopings. Het Twentse pretpark heeft een kinderachtbaan met de naam Krummel overgenomen. Het gaat om een big apple-model van de Turkse fabrikant Güven, die sinds 2019 in de Valkenier stond.

Eerder was de coaster - 138 meter lang en 4,5 meter hoog - te vinden in een park in Turkije. In de Waarbeek gaat de achtbaan Rupsje Mae heten. "Vernoemd naar onze jongste dochter Everley-Mae", vertelt Moespot trots.



Waterfietsen

Rupsje Mae gaat in 2022 open. Verder heeft de Waarbeek de waterfietsen uit de Valkenier op de kop weten te tikken. Bovendien opent het park in Hengelo komend seizoen een nieuw spookhuis en wordt de entree vernieuwd.