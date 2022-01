Apenheul

Bezoekersaantal Apenheul blijft steken op 298.000: hoop op 'normaal seizoen'

Apenheul heeft seizoen 2021 afgesloten met zo'n 298.000 bezoekers. Dat zijn er iets meer dan in 2020, toen het dierenpark in Apeldoorn circa 268.000 dagjesmensen over de vloer kreeg. In 2019, vóór de coronacrisis, noteerde Apenheul nog 492.000 daggasten.



Hoe nu verder? "We hopen dat we weer een normaal seizoen kunnen draaien in 2022, met tussen de 450.000 en 500.000 bezoekers", vertelt een voorlichtster aan Looopings. De 298.000 bezoekers van 2021 zijn overigens exclusief seizoenkaarthouders, benadrukt de woordvoerster.

Apenheul is in tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse dierentuinen niet het hele jaar geopend: het seizoen loopt van april tot en met oktober. Daardoor heeft het park minder last van verplichte coronasluitingen in de wintermaanden. Vorig jaar startte het seizoen wel later dan gepland, namelijk in mei.



Veel potentie

Verder wil Apenheul het komende jaar focussen op de zakelijke markt. Doordat zakelijke evenementen en congressen massaal geannuleerd werden in coronatijd, verloor het park meer dan 75 procent aan omzet. "Dus daar ligt veel potentie als alles weer kan. Alles is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van corona en de maatregelen."