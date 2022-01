Kermis

Attractie waait weg op Spaanse kermis: 8-jarig meisje overleden

Bij een ongeluk op een Spaanse kermis zijn negen kinderen gewond geraakt. Door harde windstoten werd een deel van een attractie met springkussens en trampolines dinsdagavond de lucht in geblazen. Eén van de slachtoffers heeft het voorval niet overleefd.



De negen kinderen zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de regio. Twee meisjes van 5 en 8 jaar raakten ernstig gewond. De oudste overleed later aan haar verwondingen, melden Spaanse media.

Het incident vond plaats op de kermis in de gemeente Mislata, gelegen in de regio Valencia. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak. Het springkasteel in kwestie staat in het teken van tekenfilmfiguur SpongeBob SquarePants. Autoriteiten kunnen nog niet met zekerheid zeggen of het gevaarte op de juiste manier in de grond verankerd was.



Dag van rouw

Weerbureaus hadden vooraf niet gewaarschuwd voor windstoten. Alle geplande activiteiten op de kermis zijn opgeschort. Vrijdag is uitgeroepen tot een officiële dag van rouw in Mislata.