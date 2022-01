Nieuws

Podcast: dit kun je verwachten van pretparkseizoen 2022

Wat hebben parken als de Efteling, Walibi Holland, Toverland en Disneyland Paris voor ons in petto in 2022? Die vraag staat centraal in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Samen met pretparkfan en youtuber Pieter Leebooij bespreekt Wessel Wit de belangrijkste toevoegingen in de Europese pretparkwereld.



Hoewel we nog steeds niet verlost zijn van het coronavirus, zijn er gelukkig genoeg parken met spannende en interessante plannen voor het komende jaar. Welke attractieparken verdienen een plek op je bucketlist en welke parken kun je in 2022 beter overslaan?

In de aflevering wordt niet alleen vooruitgeblikt op uitbreidingen van parken in de buurt: ook buitenlandse spelers als Parc Astérix, Gardaland, Energylandia en Fårup Sommerland komen aan bod. Zij presenteren dit jaar innovatieve attracties met spectaculaire elementen. Verder is er ruimte voor speculaties en ongevraagde adviezen. Wat voor attractie heeft Phantasialand bijvoorbeeld nodig? En welke kant moet Walibi Holland op?