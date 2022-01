Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland gestart met werkzaamheden bij waterbaan Expedition Zork

Toverland is gestart met de metamorfose van waterbaan Expedition Zork. De attractie uit 2004 krijgt de komende maanden een volledig nieuw thema. Eigenlijk zou de boomstambaan tijdens de kerstvakantie geopend blijven, maar vanwege de coronasluiting konden de werkzaamheden eerder beginnen.



Inmiddels is de vijverbak volledig leeggepompt, blijkt uit foto's die het Limburgse attractiepark deelt op social media. Ook op andere plekken wordt al gewerkt. Zo wordt een oud plein met dansende fonteinen afgebroken. In de overdekte loods Wunderwald staan de boomstambootjes op het droge.

Bij de splash van de waterattractie moet een bergdorpje verrijzen in Oostenrijkse sferen, met veel groen en rotspartijen. Ook verschijnt er een dubbele interactieve ballenbaan. Het station van Expedition Zork bevindt zich in de loods. Toverland heeft nog niet bekendgemaakt wat er binnen gaat veranderen.



Compensatie

De heropening van Expedition Zork vindt naar verwachting plaats in het voorjaar. Als Toverland eerder open mag, wordt ter compensatie spinning coaster Dwervelwind opengesteld. Die is normaal gesproken 's winters buiten bedrijf.