ZOO Antwerpen

Kinderen tussen 5 en 11 jaar worden gevaccineerd in ZOO Antwerpen

Kinderen tussen 5 en 11 jaar kunnen zich vanaf dit weekend laten vaccineren in ZOO Antwerpen. De Belgische dierentuin heeft een speciaal vaccinatiecentrum voor de kleintjes ingericht. De locatie moet zorgen voor de nodige afleiding, zodat kinderen niet in paniek raken.



In de zogeheten Marmeren Zaal werden verschillende tentjes neergezet, waar het prikken zal plaatsvinden. De tentjes kregen een dierenthema, met afbeeldingen van bijvoorbeeld leeuwen en apen. Kinderen worden aangemoedigd om met een lichtpen dieren aan te wijzen.

Ondertussen krijgen ze de vaccinatie. Door te duwen op twee plekken op de huid voelen kinderen daar als het goed is niets van. Medewerkers spreken ter plekke niet over 'prikken', maar over 'punten'. Na afloop hoeven de kinderen niet een kwartier op een stoel te zitten, zoals volwassenen na een prik. In plaats daarvan mogen ze rondkijken in het apenverblijf.



Psychologen

De methode werd bedacht in samenwerking met kinderartsen en psychologen. Dit weekend worden de eerste prikken bij kinderen gezet in ZOO Antwerpen. Het rondkijken in het dierenpark is overigens alleen bedoeld om het wachten aangenamer te maken: de vaccinatie wordt niet gekoppeld aan een gratis dierentuinbezoek.