Koninklijke Burgers' Zoo

Bezoekersaantallen Burgers' Zoo in 2021 nog lager dan in rampjaar 2020

De bezoekersaantallen van Burgers' Zoo zijn in 2021 nog verder gedaald ten opzichte van 2020, toen het coronavirus voor het eerst om zich heen greep. Dat blijkt uit cijfers die de Arnhemse dierentuin bekend heeft gemaakt. Seizoen 2021 werd afgesloten met zo'n 602.000 bezoekers.



Het gaat om een daling van 14 procent vergeleken met 2020, toen circa 698.000 personen verwelkomd werden. Vóór de coronacrisis - in 2019 - kon Burgers' Zoo rekenen op ruim 1,1 miljoen bezoekers. Ten opzichte van dat topjaar leverde het park dus 45 procent van het bezoekersaantal in.

2021 stond in het teken van twee langdurige sluitingen. Het park bleef gesloten in periodes die normaal gesproken goed zijn voor veel bezoekers, waaronder de voorjaarsvakantie, de paasdagen, de meivakantie en de kerstvakantie. Op dagen dat de dierentuin wel geopend was, werd gewerkt met een beperkte capaciteit.



Nieuw seizoen

Net als vorig jaar is Burgers' Zoo het nieuwe seizoen begonnen met een sluiting. Voorlopig blijft het park zeker tot en met vrijdag 14 januari dicht, maar mogelijk worden de maatregelen verlengd. In 2021 duurde de verplichte coronasluiting tot derde week van mei.