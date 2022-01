DierenPark Amersfoort

Bezoekersaantallen DierenPark Amersfoort nog lang niet op oude niveau: 'Toch heel blij'

DierenPark Amersfoort heeft het bezoekersaantal van 2021 bekendgemaakt. Dat cijfer komt nog steeds niet in de buurt van een jaar vóór de coronamaatregelen: door twee coronasluitingen bleef de teller steken op 579.000 bezoekers. Er is wel sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2020.



Toen werd het seizoen afgesloten met 546.000 gasten. In 2019 noteerde DierenPark Amersfoort nog 900.000 bezoekers. "2021 was niet altijd even makkelijk", laat directrice Astrid Wassenaar dan ook weten.

Over het bezoekersaantal van 2021 zegt ze: "Dat zijn er veel minder dan tijdens een normaal jaar, maar toch zijn we heel blij dat jullie ons in de periode dat wij wel open waren, weer wisten te vinden."



Vijf maanden

In totaal waren de Nederlandse pretparken en dierentuinen vorig jaar ruim vijf maanden dicht. De collectieve hoop is dat van zo'n lange sluiting in 2022 geen sprake meer zal zijn.