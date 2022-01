Ouwehands Dierenpark Rhenen

Bezoekersaantal Ouwehands Dierenpark verder gedaald in 2021

De coronacrisis heeft er ook in 2021 flink ingehakt bij Ouwehands Dierenpark. In 2020 noteerde de dierentuin in Rhenen al ruim 40 procent minder bezoekers ten opzichte van 2019. Een jaar later daalde het bezoekersaantal nog eens met 14 procent.



Waar 2020 werd afgesloten met 630.000 bezoekers, moest Ouwehands Dierenpark afgelopen jaar genoegen nemen met 580.000 gasten. Dat laat een woordvoerder aan Looopings weten. Eind 2019, toen van corona nog geen sprake was, stond de teller nog op 1,06 miljoen bezoekers.

De voorlichter benadrukt dat Ouwehands vorig jaar te kampen had met "de langste sluiting ooit". Attractie- en dierenparken waren in 2021 tot de derde week van mei dicht. Ook de laatste weken van december moest men missen. Op dit moment is de situatie onveranderd.



Uitgesteld

Lichtfestival Light Nights: Magic Forest had eigenlijk op 10 december 2021 moeten beginnen. Door de coronabeperkingen werd de start al meermaals uitgesteld. Nu is alle hoop gevestigd op de periode na 25 januari. Een jaar geleden kon het avondevenement in de dierentuin uiteindelijk helemaal niet doorgaan.