Oud-directeur Noorder Dierenpark (92) overleden

Jaap Rensen, voormalig directeur van het Noorder Dierenpark in Emmen, is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij stond samen met zijn vrouw Aleid Rensen-Oosting (1938-2016) 25 jaar lang aan het roer van de Drentse dierentuin. Onder hun leiding groeide het park uit tot een toonaangevende Europese speler.



In 1970 nam het echtpaar Rensen het Noorder Dierenpark over van Willem Oosting, de vader van Aleid. De dierentuin verkeerde destijds in zwaar weer. Om het hoofd boven water te houden, verkochten ze de helft van de aandelen aan de gemeente Emmen.

Rensen was van oorsprong architect en gebruikte zijn kennis om het Noorder Dierenpark ingrijpend te vernieuwen. Natuurlijke leefomgevingen werden zoveel mogelijk nagebootst en er kwam veel nadruk te liggen op educatie. Dat bleek een succesvolle strategie. De dierentuin won meerdere prijzen en trok in de hoogtijdagen ruim 1,7 miljoen bezoekers per jaar.



Glans verliezen

Het echtpaar Rensen deed in 1995 een stap terug, waarna het Noorder Dierenpark zijn glans begon te verliezen. Eind 2015 sloot de dierentuin, inmiddels omgedoopt tot Dierenpark Emmen, voorgoed de poorten. Veel dieren verhuisden naar het nieuwe Wildlands Adventure Zoo Emmen. Op de oude locatie is nu het Rensenpark te vinden, dat is vernoemd naar de voormalige directeuren.