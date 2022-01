Walibi Holland

Foto's: zo zien we Crazy River in Walibi Holland niet meer terug

Walibi Holland geeft waterbaan Crazy River deze winter een nieuw uiterlijk. Sinds de opening in 1994 oogt de waterattractie als een houtzagerij in Canada. Daar komt na 28 jaar verandering in. Het nieuwe thema van de boomstambaan heeft te maken met een catastrofale natuurramp.



Een eerste aanzet daarvoor werd al gegeven in 2016, met de opening van de achtbaan Lost Gravity. Sindsdien heet het bijbehorende gebied Zero Zone. Het achterliggende verhaal gaat over een mysterieuze natuurramp die de wereld heeft getroffen. De gevolgen daarvan worden straks ook zichtbaar bij Crazy River.

Zero Zone was de afgelopen jaren één van de meest rommelige themadelen van Walibi Holland. Rond de eeuwwisseling bestond het gebied nog uit twee afzonderlijke delen: het Canadese stuk Canadian Yukon en het cowboygedeelte Wild Wild West. In de loop der jaren zijn er enkele attracties verwijderd en toegevoegd, waardoor er een ratjetoe van verschillende stijlen overbleef.



Piratenfort

Zo ontstond een samenraapsel van een Canadese houtzagerij, een rampgebied met zeecontainers, een ziekenhuis in cartoonstijl, cowboyhuisjes en een kermis. Tijdens de Halloween Fright Nights komt daar een piratenfort bij, in de vorm van scare zone Pirate's Cove.



Het doel is om met de opknapbeurt van deze winter meer eenheid te creëren. Voor het vernieuwen van themagebieden werkt Walibi al enkele jaren samen met het Amsterdamse ontwerpbedrijf Leisure Expert Group. Zij waren eerder verantwoordelijk voor het nieuwe uiterlijk van Wilderness (2019), Speed Zone (2020) en Exotic (2021).



Frisbee

Walibi heeft nog geen ontwerpen naar buiten gebracht voor de aanpassingen in Zero Zone. Het attractieaanbod in het gebied bestaat verder uit kinderachtbaan Drako, frisbee The Tomahawk en een treinstation van de Walibi Express. Virtualreality-beleving NeuroGen is permanent gesloten.