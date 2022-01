Studio 100 Story Studio

Nieuwe K3-beleving in Antwerpen blijft open ondanks verbod op overdekte attracties

Belgische binnenattracties zijn momenteel dicht, maar een overdekte K3-attractie in Antwerpen ontspringt voorlopig de dans. Sinds 26 december mogen overdekte pretparken en binnenattracties in België niet open vanwege de coronaregels. De Antwerpse Studio 100 Story Studio, waar de K3-beleving onderdeel van uitmaakt, heeft daar wat op gevonden.



Doordat de trekpleister gepresenteerd wordt als een museum in plaats van een walkthrough-attractie, kunnen de deuren geopend blijven. Voor musea geldt in België op dit moment een uitzonderingspositie. Er worden om die reden nog dagelijks bezoekers verwelkomd bij het zogeheten K3 Immersive Bootcamp.

"De nieuwe maatregelen leggen voorlopig geen beperkingen op onze voorstellingen", valt te lezen op de website van de Studio 100 Story Studio. "Alle bezoeken kunnen doorgaan zoals gepland." Wel belooft men scherp te zullen toezien op de geldende gezondheidsmaatregelen. Zo is een bezoek alleen mogelijk op vertoon van een coronapas en wordt het bezoekersaantal beperkt.



Videoclip

In het K3 Immersive Bootcamp worden bezoekers met behulp van videoprojecties en koptelefoons ondergedompeld in de wereld van meidengroep K3. Ze leren hoe ze moeten poseren en dansen, waarna ze mogen meespelen in een videoclip. Tickets kosten 18,50 euro. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar.