Europa-Park

Europa-Park haalt twee attracties weg vanwege komst nieuwe achtbaan

Europa-Park haalt twee attracties weg om plaats te maken voor een nieuw themagebied met een nieuwe achtbaan. Het Duitse attractiepark is van plan om in 2023 een themadeel toe te voegen dat in het teken staat van Kroatië. Het hoogtepunt moet een rollercoaster worden van het type bigdipper.



Om ruimte te creëren, worden twee bestaande attracties verwijderd: de ballonnenmolen Flug des Ikarus en 360 graden-bioscoop Traumzeit-Dome. De attracties liggen naast elkaar in het Griekse themagebied, tegenover de ijsshow. Ze waren zondag voor de laatste keer geopend. Toen eindigde het winterseizoen.

Flug des Ikarus werd 26 jaar geleden gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Chance Rides, dat toen nog opereerde onder de bedrijfsnaam Morgan. Traumzeit-Dome opende in 2015. In een grote koepel konden bezoekers - zittend of liggend op de grond - kijken naar filmbeelden die op het plafond werden geprojecteerd.



Wereldsensatie

Eigenaar Roland Mack sprak destijds over "een kleine wereldsensatie". Bij de opening draaide de film Beautiful Europe. In 2017 werd de productie The Secrets of Gravity geïntroduceerd, gevolgd door Mission Astronaut in 2019. Afgelopen jaar presenteerde Europa-Park de nieuwe film Snorri's Adventure, gebaseerd op de karakters van waterwereld Rulantica.



Achter Flug des Ikarus en de Traumzeit-Dome staat 's winters een enorme circustent, waar de Zirkus Revue wordt opgevoerd. Pal daarnaast is het decor van de Duitse tv-show Immer Wieder Sonntags te vinden.



Lancering

Europa-Park heeft de plannen voor het Kroatische gedeelte en de achtbaan nog niet officieel bevestigd. Wel staat inmiddels vast dat het park een bigdipper-baan op het oog heeft, vergelijkbaar met Lost Gravity in Walibi Holland. De versie in Europa-Park krijgt een aantal bijzondere elementen, waaronder een lancering.



De attractie wordt gebouwd door Mack Rides, de huisleverancier van het park. Het achterliggende verhaal draait om de Kroatische uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige Nikola Tesla (1856-1943).



Afrikaans

Terwijl achter de schermen gewerkt wordt aan de plannen voor Kroatië, is Europa-Park ook druk bezig met het Afrikaanse themadeel. Dat gebied wordt de komende maanden getransformeerd tot een Oostenrijks gedeelte. De boottocht Dschungel-Floßfahrt was zondag eveneens voor het laatst operationeel in de huidige vorm.