Artis

Artis mogelijk vervolgd voor sloop monumentaal interieur

Bij de renovatie van het Groote Museum in Artis zijn delen van het monumentale, negentiende-eeuwse interieur gesloopt. Dat had niet mogen gebeuren. Het Openbaar Ministerie overweegt de dierentuin te vervolgen.



Het Groote Museum stamt uit 1855 en is daarmee het oudste museum van Amsterdam. Tijdens de renovatie heeft een projectleider de vergunning verkeerd gelezen en zonder overleg de monumentale stuc- en verflagen verwijderd.

Toen de fout in december 2019 aan het licht kwam, kondigde de gemeente Amsterdam direct een bouwstop af. Artis stelde vervolgens een herstelplan op dat inmiddels ook al bijna is afgerond.



Gevoel

De kwestie komt naar voren in het boek Amsterdam Sloopt. Mede-auteur en historicus Hanneke Ronnes vindt de reconstructie slechts een doekje tegen het bloeden. "Het echte, oude materiaal is weg", vertelt ze aan NH Nieuws. "Dat gevoel dat iets er al 150 jaar op heeft gezeten is belangrijk. Niemand zal dit expres hebben gedaan, maar er zijn wel fouten gemaakt. Bij dit interieur is het zonde, want van deze periode zijn er weinig gebouwen overgebleven."



Het expertisecentrum Monumenten en Archeologie vindt het verwijderen van de stuc- en verflagen een zeer zware overtreding. Er is daarom proces-verbaal opgemaakt tegen Artis. Het Openbaar Ministerie beslist binnenkort over eventuele juridische vervolgstappen.



Toegankelijk

In het Groote Museum staat de relatie tussen mens en natuur centraal. Het gebouw was al sinds 1947 niet meer toegankelijk voor het publiek. Later dit jaar heropent het museum de deuren.