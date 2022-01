Disneyland Paris

Interne memo legt tegenstrijdige coronaregels voor personeel Disneyland Paris bloot

Disneyland Paris houdt er eigenaardige coronaregels op na. Werknemers die privé in de buurt zijn geweest van een positief getest persoon moeten thuisblijven. Personeel dat op de werkvloer in contact komt met een besmette collega of gast, kan volgens een interne memo echter gewoon aan de slag.



De Franse onderzoekswebsite Reflets beschikt over interne documenten waarin de regels voor medewerkers worden opgesomd. Daaruit blijkt dat het management van Disneyland Paris wel erg veel vertrouwen heeft in de genomen maatregelen.

Werknemers hoeven niet in quarantaine als ze op het werk contact hebben gehad met iemand met het coronavirus. Alleen in uitzonderlijke gevallen krijgen ze een belletje als ze contact hebben gehad met een coronapatiënt. Maar als ze in de privésfeer een positief getest persoon tegen het lijf hebben gelopen, is het níet de bedoeling om naar het werk te komen.



Afwachting

Voor wie ongerust is over een mogelijke besmetting, heeft het park een opmerkelijk advies: "Je kunt natuurlijk besluiten om je te laten testen, maar niets weerhoudt je ervan om aan het werk te gaan in afwachting van het resultaat."



Disneyland Paris vraagt werknemers ondertussen om vooral buiten het park goed op te letten. "Besmetting komt het vaakst voor in de privésfeer, tijdens sociale bijeenkomsten (zoals uitstapjes met collega's en feestjes). Het is belangrijk om de basisregels niet te laten verslappen."



Bussen

Het themapark heeft 'sanitaire bubbels' ingericht om coronabesmettingen onder werknemers te voorkomen. In de praktijk krijgt het coronavirus ruimschoots de kans om zich te verspreiden. Zo worden parademedewerkers in krappe bussen van de kleedkamers naar het park vervoerd.



Volgens ingewijden raakten de afgelopen tijd al negentig van de vijfhonderd cast members op de entertainmentafdeling besmet. Vanwege het grote aantal besmettingen ontbraken eind december nog vijftien Disney-figuren en een hoop dansers tijdens de kerstparade.