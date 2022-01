Parc Astérix

Foto's: werkzaamheden voor nieuwe lanceerachtbaan Parc Astérix gestart

Parc Astérix is al druk bezig met de bouw van een spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan, die in 2023 af moet zijn. Het Franse pretpark wil volgend jaar een 51 meter hoge rollercoaster openen met vier lanceringen en een topsnelheid van 107 kilometer per uur. De voorlopige naam luidt Toutatis.



Op de beoogde locatie zijn de werkzaamheden in volle gang. De contouren van gebouwen worden langzaam maar zeker zichtbaar. Dat is vooral goed te zien vanuit de tientallen meters hoge bobsleebaan La Trace du Hourra. Het bouwproject beslaat een gigantisch gebied in het Gallische themadeel, tussen de bussenparkeerplaats, waterbaan Le Grand Splatch en familieachtbaan SOS Numérobis.

Toutatis - aangekondigd in 2018 - wordt gebouwd door de firma Intamin uit Liechtenstein. De coaster bestaat uit tal van sensationele elementen, waarvan de triple half-pipe launch de meest opzienbarende is. Daarbij worden treinen vooruit, achteruit en weer vooruit gelanceerd, gevolgd door een tergend langzame heuvel en een vrije val van 101 graden.



Gewichtsloos

Dat onderdeel werkt met behulp van een wissel in het parcours. De fabrikant spreekt over een "unieke klifhangervaring". Andere bijzondere onderdelen zijn bijvoorbeeld outer banked turns, een inverted airtime hill en een extreme wall stall. Passagiers zijn tijdens de rit maar liefst 23 keer gewichtsloos.



Toutatis gaat 28 miljoen euro kosten. 13 miljoen euro daarvan gaat naar de baan zelf. Het attractiepark nabij Parijs is onderdeel van parkengroep Compagnie des Alpes, net als onder meer Walibi Belgium. Daar opende vorig jaar een mega coaster met een topsnelheid van 113 kilometer per uur: Kondaa.