Efteling

Bekendste viroloog van België verzamelt Efteling-plattegronden

Een bekende Belgische viroloog houdt er een opvallende hobby op na. Marc Van Ranst, blijkt, net als veel pretparkfans, Efteling-plattegronden te verzamelen. Dat laat hij weten op Twitter. Door de sluiting van het attractiepark dreigde hij even de winterplattegrond van dit jaar mis te lopen.



Van Ranst adviseert de autoriteiten over de bestrijding van het coronavirus. Verder treedt hij regelmatig op als opiniemaker. De viroloog staat al langer bekend als een groot liefhebber van het Kaatsheuvelse sprookjespark. "Ik koester de Efteling", schreef hij in september nog.

Dankzij pretparkfanaat Erwin Taets, presentator van de podcast Ochtend in Pretparkland, ontving Van Ranst alsnog de missende plattegrond. "Hartelijk dank voor het parkplannetje van de Winter Efteling", meldt de bekende Vlaming. "Zo is er geen gat in mijn Efteling-verzameling!"



Overnachting

De Efteling blijft zeker tot en met vrijdag 14 januari gesloten. Over de periode daarna is nog geen beslissing genomen. Van Ranst: "Wij hadden een boeking voor een Efteling-overnachting dit weekeinde, maar het zal spijtig genoeg voor later zijn."



Ook op professioneel vlak is de viroloog overigens blij met de Efteling. Afgelopen zomer nam hij een CO2-meter mee naar het park om te controleren of overdekte attracties in coronatijd goed geventileerd worden. "Supergoed", luidde de conclusie.