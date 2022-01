Disneyland Paris

Foto's: afbrokkelende daken naast opgeknapt sprookjeskasteel Disneyland Paris

Het sprookjeskasteel van Disneyland Paris oogt weer subliem na een grote renovatie, maar enkele omliggende gebouwen kunnen nog wel een opknapbeurt gebruiken. De kasteelmuur naast Sleeping Beauty Castle werd overgeslagen bij de ingrijpende verbouwing. Dat zorgt niet voor een fraai beeld: enkele daken zijn aan het afbrokkelen.



Het gaat om de muur die de ingang vormt van themagebied Fantasyland. Fansite DLP Report publiceerde foto's van het achterstallig onderhoud. "De vergeten daken van de renovatie van het kasteel", luidt het commentaar.

Om te voorkomen dat afbrokkelende onderdelen naar beneden vallen en op passerende bezoekers terechtkomen, zijn de daken in kwestie ingepakt met veiligheidsnetten. Het is niet duidelijk of er nog een onderhoudsbeurt op de planning staat voor de kasteelmuur. Binnenkort wordt de brug voor het kasteel in ieder geval wel aangepakt, melden ingewijden.