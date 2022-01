Europa-Park

Personages uit Europa-Park komen samen in nieuwjaarsvideo

In een speciale nieuwjaarsvideo van Europa-Park worden personages uit verschillende werelden samengebracht. Een animatiefilmpje van ongeveer één minuut toont achtereenvolgens de mascottes van het attractiepark, de figuren uit de Happy Family-films en de mascotte van waterwereld Rulantica.



Normaal gesproken hebben die karakters allemaal hun eigen universum. Dit keer schaatsen ze samen op de ijsbaan van Europa-Park, met op de achtergrond reuzenrad Bellevue, hotel Castillo Alcazar en waterachtbaan Atlantica SuperSplash.

Ed Euromaus en Edda Euromausi, de gezichten van het attractiepark, krijgen gezelschap van andere parkmascottes, Rulantica-inktvis Snorri en de cast van Happy Family. Te zien is hoe vampier Emma Wünschmann door toedoen van haar monsterlijke man bovenop een kerstboom belandt, waarna Snorri op zijn magische hoorn blaast.



Geisterschloss

De tweede Happy Family-speelfilm verscheen onlangs in de bioscopen. Het merk komt op verschillende plekken in Europa-Park terug, waaronder in het Ierse themagebied en in spookhuis Geisterschloss. In Nederland is de film uitgebracht onder de noemer Monster Family.