Disneyland Paris haalt vuurwerkshow Magic Over Disney uit de agenda

Disneyland Paris moet opnieuw een evenement annuleren vanwege de coronamaatregelen. Eigenlijk stond voor vrijdag 14 januari, maandag 17 januari en woensdag 19 januari een speciaal avondspektakel op de planning: Magic Over Disney, met een grote vuurwerkshow in het Walt Disney Studios Park.



Door de aanscherping van de coronaregels kan Magic Over Disney echter niet doorgaan, bevestigt een woordvoerder van Disneyland aan Looopings. Hij benadrukt dat de Disney-parken de komende tijd gewoon geopend blijven, inclusief attracties, theatervoorstellingen, meet-and-greets en een parade.

Alleen de voorstelling Frozen: A Musical Invitation en de afsluitende avondshow Disney Illuminations gaan voorlopig niet door. Die aanpassing blijft vooralsnog drie weken van kracht. Vorige week lanceerde Disneyland nog een commercial over de langverwachte terugkeer van Disney Illuminations.



Opvolger

Magic Over Disney had de opvolger moeten worden van de jaarlijkse vuurwerkshow Magic Over Lake Disney, die voorheen vertoond werd op het grote meer achter uitgaansgebied Disney Village. Het evenement zou voor het eerst plaatsvinden in het Walt Disney Studios Park.

