Disneyland Paris

Foutje: testbeeld op rookgordijn Pirates of the Caribbean in Disneyland

Pirates of the Caribbean in Disneyland Paris kampte vanochtend met een opvallende storing. Bezoekers die op nieuwjaarsdag een boottocht maakte in de bekende darkride, werden op de liftheuvel geconfronteerd met een testbeeld.



Bovenaan de lift bevindt zich een rookgordijn waar normaal gesproken personages uit de Pirates of the Caribbean-films op geprojecteerd worden. In plaats van slechteriken Davy Jones en Blackbeard verscheen vanochtend een testscherm met gekleurde vlakken.

Het merkwaardige tafereel werd in beeld gebracht door fansite DLP Report. "De liftvideo van Pirates of the Caribbean is een beetje zoals we ons allemaal voelen deze ochtend", luidt het commentaar, met een knipoog naar de kater die veel mensen zullen hebben na het vieren van oud en nieuw.



Renovatie

Pirates of the Caribbean opende in 1992. De projecties op de lift werden toegevoegd tijdens een grote renovatie in 2017, toen de karakters uit de gelijknamige filmreeks een plek kregen in de attractie. Sindsdien zijn ook Jack Sparrow en kapitein Barbossa onderdeel van de darkride.