Disneyland Paris

Oud en nieuw in Disneyland Paris: geen vuurwerk om middernacht, wel megaparade en shows

Disneyland Paris heeft oud en nieuw vrijdagavond op een ongewone wijze gevierd. Vanwege de coronamaatregelen was er geen vuurwerk om middernacht. Vele honderden bezoekers hadden zich om 00.00 uur verzameld voor het kasteel van Doornroosje, maar van een knallend begin van het nieuwe jaar was geen sprake.



Toeschouwers kregen na het aftellen tot middernacht alleen muziek voorgeschoteld. De rest van de avond stond wél in het teken van festiviteiten, met onder meer een megaparade, enkele nieuwe shows en exclusieve meet-and-greets. In verband met de coronabeperkingen organiseerde Disneyland dit keer geen apart feest. Bezoekers waren de hele dag welkom met een regulier ticket, tot 01.00 uur.

De reguliere programmering werd afgesloten met avondspektakel Disney Illuminations om 18.10 uur. Op die manier was er op oudejaarsavond toch vuurwerk te zien in het park. Om 20.45 uur kwam een bijzondere parade voorbij met wagens uit verschillende oude producties, waaronder Disney's Stars 'n' Cars, Dance Your DuckTales Parade, The Wonderful World of Disney Parade, Disney Magic on Parade en Disney Stars on Parade.



Maart 2020

Een gedenkwaardig moment voor Disney-fans, want zij hebben meer dan 21 maanden moeten wachten op een klassieke Disney-parade in het park. De huidige parade Disney Stars on Parade werd voor het laatst opgevoerd in maart 2020. De afgelopen weken was alleen een aparte kerstparade te zien.



Molly Brown, de rondvaartboot van Thunder Mesa Riverboat Landing, was het toneel van een eenmalige show rond animatiefilm The Princess and the Frog. Op de boot verschenen personages uit de film voor een muzikale voorstelling in de stijl van New Orleans.



Videopolis

Ook in Videopolis, het theater bij fastfoodrestaurant Café Hyperion, vond een muzikaal feest plaats. In de dansshow Mickey's Fun Disco Party werd het nieuwe jaar ingeluid met bekende discohits. Naast Mickey Mouse en een groep dansers waren ook Minnie, Goofy en Donald Duck van de partij.



Mary Poppins had haar eigen voorstelling op Town Square, het plein achter treinstation Main Street Station. In en rond een prieel werden bekende nummers uit de klassieke film uit 1964 ten gehore gebracht. Bijzonder was dat de verlichting achter de ramen van de omliggende gebouwen meedeed met de show.



Darkwing Duck

Verder zorgde Disney voor meet-and-greets met personages die zich zelden laten zien in de parken. In Discoveryland waren Darkwing Duck en Turbo McKwek te ontmoeten, terwijl Kuzco en Kronk uit The Emperor's New Groove zich lieten zien in Frontierland. Sommige figuren droegen speciale nieuwjaarsoutfits. Het Walt Disney Studios Park bleef geopend tot 00.30 uur. Daar stond geen extra entertainment op het programma.