Disneyland Paris

Disneyland Paris zet nieuwe film Encanto in de schijnwerpers met projectieshow

Disneyland Paris heeft een projectieshow ontwikkeld rond de nieuwe Disney-film Encanto. Tijdens een voorstelling van nog geen twee minuten wordt het kasteel van Doornroosje tot leven gewekt met behulp van videoprojecties, fonteinen en muziek.



De soundtrack bestaat uit het feestelijke nummer Colombia, Mi Encanto, afkomstig uit de animatiefilm. Encanto verscheen op 24 november in de bioscoop. Een maand later werd de film uitgebracht op streamingplatform Disney+. De korte show kreeg de titel Hola Colombia.

Encanto gaat over de familie Madrigal, die woont in een magisch huis in de bergen van Colombia. Elk kind van de familie is gezegend met een unieke, magische gave, op één kind na.



Disney Illuminations

Disneyland Paris heeft zelf geen showtijden bekendgemaakt voor Hola Colombia. De première vond onaangekondigd plaats op oudejaarsavond. Avondshow Disney Illuminations is vanavond voorlopig voor het laatst te zien. Vanwege het aanscherpen van de coronaregels wordt de productie de komende weken niet vertoond.