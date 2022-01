Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft beheer van golfbaan uit handen

De golfbaan van Disneyland Paris wordt voortaan uitgebaat door een externe partij. Alle verwijzingen naar Disney verdwijnen. Sinds zaterdag 1 januari 2022 heet het golfpark niet meer Golf Disneyland, maar Golf Paris Val d'Europe.



In het vervolg wordt de golfbaan geëxploiteerd door de Open Golf Club en de organisatie UGOLF. Zij hebben aangekondigd de komende periode verbeteringen te gaan doorvoeren aan de baan, de trainingsruimtes en het clubhuis. Ook moet de bestemming beter gepromoot worden. Daarnaast wil men meer focussen op digitalisering.

Disney spreekt zelf over "de volgende fase in de ontwikkeling van een uitstekende en populaire golfbestemming voor lokale en internationale spelers". Golf Paris Val d'Europe opende in 1992, tegelijk met de opening van het Disney-resort. Het golfpark beschikt over drie banen met negen holes. De grond blijft wel eigendom van Disneyland Paris.



Golfballen

Wie nog een aandenken aan Golf Disneyland mee naar huis wil nemen, kan terecht in souvenirwinkel Disney Fashion in uitgaansgebied Disney Village. Daar worden op dit moment oude Disney-golfballen verkocht, voor 4 euro per stuk.