Efteling

Efteling-fan ontdekt: ontwerp voor nieuw hotel was vorig jaar al te zien

Plannen voor een nieuw hotel in de Efteling zijn officieel nog geheim, maar oplettende kijkers konden er al ruim een jaar geleden een glimp van opvangen. Dat ontdekte een aandachtige Efteling-fan. In een video van september 2020 is één van de onlangs uitgelekte hoteltekeningen in de achtergrond te zien.



Looopings onthulde eerder deze maand een handjevol ontwerpen van het nieuwe hotel, dat moet komen te liggen achter entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Eén exemplaar kwam vorig jaar dus al voorbij in een filmpje met Efteling-ontwerper Sander de Bruijn. Wie bij het bureau van De Bruijn op de achtergrond focust, ziet de tekening hangen.

"Het is dat Looopings schetsen deelde, anders had ik dit nooit eruit weten te halen, maar een ontwerp van het nieuwe Efteling-hotel was in een video van september 2020 al te zien...", meldt de scherpe liefhebber op Twitter.



Collega

Overigens werd het ontwerp in kwestie niet gemaakt door De Bruijn, maar door collega Karel Willemen. Zijn naam prijkt onder het ontwerp, met daarbij de datum 4 maart 2020. Dat was net vóór de start van de coronacrisis.



De Efteling houdt de lippen op dit moment nog altijd stijf op elkaar over het hotelproject, ook al zijn de voorbereidende werkzaamheden weken geleden al begonnen. Bovendien werden er ter voorbereiding alvast enkele vergunningen aangevraagd.