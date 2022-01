Ouwehands Dierenpark Rhenen

Tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin keert terug naar Ouwehands Dierenpark

De makers van de populaire tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin keren dit jaar terug naar Ouwehands Dierenpark. De eerste twee seizoenen van de tv-show werden in 2019 en 2020 al opgenomen in de dierentuin in Rhenen. Vorig jaar verhuisde het programma naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.



Voor het vierde seizoen, dat later dit jaar op de buis komt, wordt opnieuw een beroep gedaan op de dieren en verzorgers van Ouwehands. Dat heeft het park deze week vol trots bekendgemaakt.

"Na het succes van de eerste seizoenen van Het Echte Leven in de Dierentuin, met kijkcijfers van rond de miljoen tot anderhalf miljoen per aflevering, heeft NTR besloten een derde seizoen op te gaan nemen in Ouwehands Dierenpark", valt te lezen in een persbericht. Voor de dierentuin betekent dat goed nieuws: elke aflevering is immers een vijftig minuten durende verkapte reclamespot.



Reuzenpanda

In seizoen vier zal het ongetwijfeld gaan over het vertrek van reuzenpanda Fan Xing. Het jong van Xing Ya en Wu Wen wordt 2 jaar in mei 2022. Dat betekent dat hij naar China wordt verplaatst, om deel uit te gaan maken van een voortplantingsprogramma.



Het Echte Leven in de Dierentuin wordt geproduceerd door I Care Producties, in opdracht van omroep NTR. De serie is te zien op NPO 1. Acteur Jacob Derwig verzorgt de voice-over.