Dorf Wangerland

Hennie van der Most verkoopt Duits vakantiepark met pretpark

De Nederlandse recreatieondernemer Hennie van der Most doet één van zijn parken in Duitsland van de hand. Vakantiepark Dorf Wangerland en het bijbehorende overdekte pretpark Nordsee-Spielstadt Wangerland, gelegen in deelstaat Nedersaksen, worden in maart 2022 overgenomen. Dat melden lokale media.



Gesprekken over de verkoop begonnen in de zomer van 2020. Inmiddels zijn de onderhandelingen afgerond. De nieuwe eigenaren - vier Duitse ondernemers uit de recreatiesector - zijn van plan om flink de portemonnee te trekken. De komende twee jaar willen ze 5 miljoen euro investeren.

Eén van de doelen is het verlengen van het seizoen, om meer omzet te kunnen genereren. Verder wordt gewerkt aan een naamswijziging voor de Noord-Duitse bestemming. Nordsee-Spielstadt Wangerland bestaat op dit moment uit circa dertig attracties, waaronder een achtbaantje, een zweefmolen, botsauto's, theekopjes, een reuzenrad, een vliegend tapijt, een draaiend schommelschip en verschillende kindermolens.



Hotelkamers

Het vakantiecomplex zelf beslaat onder andere 230 hotelkamers, meerdere restaurants, sportcomplexen, een bioscoop en een bowlingbaan. Op de locatie van Dorf Wangerland was tot 2003 een kazerne te vinden. Het huidige complex opende in 2008.



Het lijkt erop dat Van der Most bezig is om volledig te vertrekken uit Duitsland. Eén van zijn andere parken, Wunderland Kalkar, staat al geruime tijd te koop. Tegenwoordig ligt de focus van Van der Most op het ontwikkelen van Attractiepark Rotterdam, dat jaren geleden open had moeten gaan.