Disneyland Paris

Corona-uitbraken onder Disney-personeel: vijftien Disney-figuren ontbreken in parade

Bezoekers van Disneyland Paris kregen vandaag een uitgeklede versie van de kerstparade voorgeschoteld. Door corona-uitbraken onder het personeel ontbraken maar liefst vijftien Disney-figuren in Mickey's Dazzling Christmas Parade. Ook een groot aantal dansers was afwezig.



Mickey's Dazzling Christmas Parade is in de kerstperiode twee keer per dag te zien. Er doen normaal gesproken zo'n zestig acteurs en dansers aan mee. Veel van hen kunnen momenteel echter niet aan het werk door coronabesmettingen, melden ingewijden aan Looopings.

Daardoor misten in de parade van vandaag Stitch, Clarice van Knabbel en Babbel, de biggetjes Knir, Knar en Knor, Goofy's zoon Max Goof, Katrien Duck, Dagobert Duck, de neefjes Kwik, Kwek en Kwak, Assepoester, Rapunzel, Iejoor en Tinkelbel. Een YouTube-video laat zien wat er overbleef van de parade zonder de vijftien personages.



Kerstelfje

Niet eerder deden er zo weinig Disney-personages mee aan de nieuwe kerstparade. Bovendien stopten de wagens niet voor showelementen op Central Plaza en Town Square. De plek van Tinkelbel was ingenomen door een willekeurig kerstelfje uit een oude Disney-productie. Het kerstseizoen duurt nog tot en met zondag 9 januari.