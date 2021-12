Pretpark de Valkenier

Heropening Limburgs attractiepark de Valkenier lijkt uitgesloten: website verwijderd

Het lot van Pretpark de Valkenier in Limburg lijkt bezegeld. Ruim vijf maanden nadat het attractiepark in Valkenburg getroffen werd door zware overstromingen, is de officiële website volledig verwijderd. Ook de Facebook-pagina van het park werd weggehaald. Een heropening lijkt daarmee uitgesloten.



Wie nu de site van de Valkenier bezoekt, krijgt alleen een logo te zien met daarbij het woord 'gesloten' in vier verschillende talen. Contactgegevens zijn nergens te vinden. Afgelopen zomer werd al duidelijk dat de kans op een heropening nihil was.

Medewerkers ontdekten na een poetsbeurt dat de overstromingen voor heel veel technische schade hebben gezorgd. Stroomkasten en transformatoren bleken niet meer te werken. Bovendien zouden er gezondheidsrisico's ontstaan door het achterblijven van vervuild water, bestaand uit rivierwater, regenwater, rioolwater en stoffen als verf en frituurvet.



Allerlaatste

Al met al lijkt 2021 de boeken in te gaan als het allerlaatste openingsjaar van de Valkenier. De toekomst van het kleinschalige familiepretpark was al vóór de overstromingen onzeker. In februari kwamen berichten naar buiten over een mogelijke permanente sluiting.



De eigenaren zouden de grond willen verkopen aan een projectontwikkelaar, zodat op het terrein een nieuwbouwwijk neergezet kan worden. Daarnaast had een architectenbureau een plan klaarliggen voor een overdekt entertainmentcentrum. Wat er met de overgebleven attracties en decoraties gaat gebeuren, is nog niet bekend.